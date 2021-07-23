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توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

2021-07-23 / 8:47 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

وقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية، بارتفاع درجات الحرارة مع طقس حار بسوس، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، والمناطق الداخلية بشمال ووسط المملكة.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة في الصباح والليل قرب السواحل مرفوقة بكتل ضبابية حسب المناطق.

وستكون الأجواء غائمة ومستقرة نسبيا بمرتفعات الأطلس والمناطق المحاذية، والريف والمنطقة الشرقية مع بعض العواصف المتفرقة. وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي مناطق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة، قوية نسبيا محليا بالقطاع الشمالي ووسط المملكة والجنوب والشرق والجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الغربي والجنوب والمنطقة الشرقية والشمالية إلى متغيرة بباقي المناطق.

وستهب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 إلى 31 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، وما بين 22 إلى 25 درجة بداخل سوس، والشياضمة و16 إلى 22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل سوس، وتادلة، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 36 و42 درجة بكل من المنطقة الشرقية ووديان ملوية، والسايس، والريف، وداخل الغرب والشياضمة، وما بين 32 و36 درجة بالسهول المحيطية وغرب الاقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بالسواحل والمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وأحيانا هادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة الناظور، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج في السواحل الأطلسية.

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