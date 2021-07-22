استهداف المملكة المغربية.. الدهشة والخوف من الصعود المرتقب
بقلم ذ منيرالحردول
استهداف المغرب من كل الاتجاهات وبطرق خبيثة وعرجاء، دليل آخر على أن أجهزة الاستخبارات العالمية تعلم أن البلاد يسير في الطريق الصحيح، بل هو في الطريق الصحيح أصلا.. رغم الإكراهات الاجتماعية المرتبطة والتي تسببت فيها بعض الخيارات التنموية والثقافية! فثروات جبل التروبيك وقرب أجرأة السجل الاجتماعي والنموذج التنموي المرتقب الشروع في العمل به، زد على ذلك الموقع الجغرافي وتزايد اشعاع الحضارة المغربية، مع تعاظم القوة العسكرية للمملكة المغربية.
كل ذلك، يدفع بمن يرفع شعار التعاون مندهشا بشدة الخوف! خوف من صعود قوة ظلمها وتكالب عليها خونة في ومن التاريخ! لتمسي بلاد المغرب القصى قوة إقليمية ودولية يحسب لها ألف حساب..!
فهنيئا لمستقبل يحتاح للتلاحم والإجماع على المشترك في وسط محيط هائج مليء بالحتان الكبيرة والقاتلة المفترسة من كل الأنواع!
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المجموع 2 آراء
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11 تعليقات
نحن وراء الجلالة الملك نصره في كل القرارات التي يتخذها.
المغرب يسير في الطريق الصحيح بعون الله و توفيقه.
هههههههههه بدون تعليق
خاف و دهش. انه المغرب
اللهم رد كيد الكائدين. امين.
حفض الله خطط ملكنا المحبوب واطال عمره
ألف النسور من حولنا ان ياكلوا خيراتنا و ان يدوسوا علينا بالإعدام و لكن لا تغروا فالطريق طويل و على دولتنا المصالحة الوطنية و كفى من الفوارق الاجتماعية و الفساد المالي ،حتى نحيي الروح الوطنية التي دفنت في شريحة كبيرة من الشعب
الحمدلله. والحسود لا يسود.وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم.
N importe quoi!
أش خصك العريان الخاتم امولاي
مقالة تعبر بصدق عن واقع الحال للمملكة المغربية التي انطلقت بحمد في الاتجاه الصحيح ويراد لها ان تبقى متعثرة ومتخلفة تتحكم فيها القوات الإستعمارية القديمة-الجديدة.لكن باذن الله ويقظة ابناء المملكة الاحرار لن يتمكنوا من ذلك والله المستعان خير الحافظين
Vive le Maroc