“المغرب خط أحمر”.. نشطاء يرفضون اتهام بلدهم ب”التجسس”
حملة قوية تلك التي أطلقها عدد من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، ضد “الحملة الإعلامية المسعورة” التي تقودها جهات معادية للمملكة وتتهم المغرب ب”التجسس”.
وتحت شعار “المغرب خط أحمر”، رفض نشطاء مغاربة “صحفيون وحقوقيون ورجال قانون وجمعويون..”، الاتهامات التي وجهتها تقارير صحفية منضوية ضمن إئتلاف يدعى ” forbidden Stories ”، حول قيام مؤسسات مغربية بالتجسس على عدد من الشخصيات باستخدام برنامج “بيغاسوس” الاسرائيلي.
واعتبر النشطاء أن هذه الاتهامات والمزاعم التي لا تستند على أية دلائل أو براهين منطقية أوملموسة، تأتي في ظرفية تعرف فيها المملكة نهضة اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية غير مسبوقة، كما تتزامن والحملة والممنهجة المسعورة التي تقودها جهات معلومة ضد المغرب.
وشدد النشطاء على أن لجوء عدد من الجهات مرة أخرى إلى توزيع الاتهامات على المغرب ومحاولة تشويه صورته وسمعته، لخدمة أجندات معادية وجهات باتت معلومة للجميع، لن يزيد من المملكة وأبنائها سوى عزما على المضي أماما في مسلسل الإصلاحات والنجاحات بقيادة عاهل البلاد.
هذا ويشار الى أن المحامي الفرنسي أوليفييه باراتيلي، أعلن أن “المغرب قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” و”العفو الدولية” بتهمة التشهير ونشر أخبار زائفة.
وأورد المحامي المعين من المغرب في بيان نقلته وكالة”فرانس برس”، أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى، كلفا أوليفييه باراتيلي، لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس
4 تعليقات
أظن أن هؤلاء النشطاء هم خدام الدولة المستفيدون من الريع السياسي والاقتصادي ولكن كولشي عاق وفاق
🇦🇱🇦🇱🇦🇱المغرب خط احمر 🇲🇦🇲🇦الله الوطن الملك ❤️❤️❤️عاش الملك ❤️❤️❤️
المغرب عليه أن يقنع أمريكا أن فرنسا تحارب مصالح أمريكا و إسرائيل في المنطفة مند زمن. ففرنسا من أوصلت جمال عبد الناصر للحكم عبر إنقلاب و من مصر أين كان يعيشون الأسد و بومدين و القدافي تم التخطيط لإنقلابات عسكرية بالجزائر و سوريا و ليبيا و إنشاء أنظمة عميلة لفرنسا هدفها هو التحريض على إسرائيل و إرغام جميع العرب على الحرب لكن دون أن ينتصروا في الحرب مع إسرائيل فقط لجعل المشكل عربي إسرائيلي دون حل لتفرض فرنسا سيطرتها على المنطقة و تمكين الشركات الفرنسية من النفط الجزائري و الليبي و المصري و السوري و الإيراني و من هده الأسواق.
فرنسا مثل الشيطان تدعي أنها مع العرب و مع إسرائيل و هده سياسة فرنسا الدولية بصفة عامة.
حتى الخميني أرسلته و كونته المخابرات الفرنسية لإستهداف أمريكا و حلفائها.
أمريكا و إسرائيل عليهما محاربة هدوتهما فرنسا التي تحاربهما مند سنوات. و أن هناك جواسيس في المغرب مجندون من مخابرات أوروبا لإستهداف المغرب لأنه حليف لإسرائيل و أمريكا.
لمادا لا يتكلمون في أوروبا على حقوق الإنسان بالجزائر و مصر و ليبيا و سوريا و إيران رغم الإعدامات و الإبادات لأن حلفائهم خط أحمر.
و على أمريكا و إسرائيل دعم المغرب مباشرة و جعله خط أحمر لأن حتى حليفهم خط أحمر و ليس ترك فرنسا تخطط و تمكر.
المغرب عليه الدعوة لإجتماع بمسؤولين رفيعين إسرائليين و أمريكيين لوضع النقاط على الحروف.
المغرب عليه حتى هو التحرك
اشجب واستنكر بشدة الادعاءات والاتهامات الكاذبة والمضللة التي اطلقها اعداء الوطن والمتربصين به وضدا في مصالحه دون الادلاء باي دليل على صحة هذه المزاعيم المغرضة كل هذا دافعه التقدم الهاىل والتنمية المستدامة التي يشهدها المغرب في شتى ميادين التنمية الشاملةو الاقتصاد ازعجت واربكت حسابات الخصوم والاعداء من اجل تعطيل عجلة التنمية بالمملكة لكن هذا لن يزيدنا الا طموحا وعزما في تحقيق المزيد من الاصلاحات والتقدم ببلدنا المحبوب تحت القيادة الحكيمة للملك العبقري محمد السادس باني مجد المغرب الجديد وقاهر الاعداء عاش المملكة المغربية عاش الشعب المغربي الابي