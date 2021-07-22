احتجاجات ايطاليا
الصورةتعبيرية

إلى 31 دجنبر.. إيطاليا تمدد حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا

2021-07-22 / 11:21 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

نقلت وكالة الأنباء الحكومية الإيطالية “أنسا” عن مصادر مطلعة أن سلطات البلاد قررت تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بجائحة كورونا إلى 31 ديسمبر.

وقالت وكالة “آكي” إنه من المتوقع أن تقر الحكومة في وقت لاحق من اليوم الخميس إلزامية إبراز الشهادة الصحية اعتبارا من 5 غشت القادم لدخول الباحات الداخلية للحانات والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى الصالات الرياضية ودور السينما والمسارح والمتاحف والملاعب والحفلات الموسيقية.

وخلافا لما تردد سابقا، يكفي تلقي جرعة واحدة (وليس جرعتين) من اللقاحات المضادة لكوفيد -19 أو شهادة فحص سلبي للفيروس في غضون الـ48 ساعة الأخيرة للحصول على الشهادة الصحية.

وينبغي أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بحلول 23 يوليو الجاري لتجنب تحول مقاطعات (من بينها لاتسيو وسردينيا وصقلية وفينيتو) إلى اللون الأصفر بناء على المعايير المعمول بها حاليا، والتي تصنف المناطق بهذا اللون عندما تتجاوز الإصابات بها 50 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإمارات تنفي مزاعم التجسس: كاذبة بشكل قاطع ولا أساس لها

الإمارات تنفي مزاعم التجسس: كاذبة بشكل قاطع ولا أساس…

2021-07-22 / 9:40 مساءً
Photo of ماكرون يغير رقمه.. والرئاسة الفرنسية تؤكد: لا إثباتات على اختراق هاتفه

ماكرون يغير رقمه.. والرئاسة الفرنسية تؤكد: لا إثباتات على…

2021-07-22 / 9:20 مساءً
Photo of ضحايا كورونا بجانب القمامة.. مشاهد تثير جدلا في تونس

ضحايا كورونا بجانب القمامة.. مشاهد تثير جدلا في تونس

2021-07-22 / 8:41 مساءً
Photo of لا إصابات ب”كورونا”.. السعودية تعلن نجاح موسم الحج

لا إصابات ب”كورونا”.. السعودية تعلن نجاح موسم الحج

2021-07-22 / 6:28 مساءً
Photo of ذي إندبندنت : الجزائر منصة لتهريب الكوكايين نحو المملكة المتحدة

ذي إندبندنت : الجزائر منصة لتهريب الكوكايين نحو المملكة…

2021-07-22 / 5:14 مساءً
Photo of إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة

2021-07-22 / 3:56 مساءً
Photo of زوما يحصل على إذن للخروج من السجن لحضور جنازة شقيقه

زوما يحصل على إذن للخروج من السجن لحضور جنازة…

2021-07-22 / 1:25 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. مقتل شخص وفقدان آخرين في فيضانات كولورادو

الولايات المتحدة.. مقتل شخص وفقدان آخرين في فيضانات كولورادو

2021-07-22 / 11:49 صباحًا
Photo of وزيرة هندية تطالب الجماهير بالدفع مقابل التقاط سيلفي معها

وزيرة هندية تطالب الجماهير بالدفع مقابل التقاط سيلفي معها

2021-07-22 / 9:43 صباحًا
Photo of نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

2021-07-22 / 9:17 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق