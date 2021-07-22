لأول مرة.. بلقيس فتحي تكشف سبب انفصالها عن زوجها
هبة بريس - القسم الفني
كشفت الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس في اللقاء الذي أجرته مع برنامج mbc trending عن السبب الرئيسي وراء انفصالها و زوجها السعودي سلطان عبد اللطيف.
و قالت بلقيس خلال نفس اللقاء أنها حاولت عدة مرات لإنجاح علاقة الزواج قبل أن تفكر في الانفصال غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
و كانت بلقيس قد أعلنت عن انفصالها شهر أبريل الماضي عبر نفس البرنامج حيث صرحت أنها قامت برفع قضية خلع و تنتظر قرار القضاء الإماراتي.
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