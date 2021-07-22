عداؤون كينيون يتحالفون للإطاحة بسفيان البقالي في سباق 3000 متر بأولمبياد “طوكيو”

هبة بريس

يبدو أن مهمة العداء المغربي سفيان البقالي في الظفر بإحدى ميداليات سباق 3000 متر موانع ستكون صعبة، ضمن أولمبياد “طوكيو 2020”.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “دي ستار” الكينية أن ثلاثة عدائين من كينيا يخططون للإطاحة بسفيان البقالي ضمن سباق 3000 متر موانع من خلال اللعب كفريق واحد للحصول على الميداليات الثلاثة.

ونقل نفس المصدر تصريحات للعداء ليونارد بيت الذي أكد أن سفيان البقالي يشكل خطورة بالنسبة لهم في سباق 3000 متر موانع، مشيرا في نفس الوقت أنهم يشتغلون على استراتيجية من أجل الظفر بالميداليات الثلاثة لهذا السباق.

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