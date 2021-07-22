سفيان البقالي

عداؤون كينيون يتحالفون للإطاحة بسفيان البقالي في سباق 3000 متر بأولمبياد “طوكيو”

2021-07-22 / 9:56 مساءً
0
هبة بريس

يبدو أن مهمة العداء المغربي سفيان البقالي في الظفر بإحدى ميداليات سباق 3000 متر موانع ستكون صعبة، ضمن أولمبياد “طوكيو 2020”.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “دي ستار” الكينية أن ثلاثة عدائين من كينيا يخططون للإطاحة بسفيان البقالي ضمن سباق 3000 متر موانع من خلال اللعب كفريق واحد للحصول على الميداليات الثلاثة.

ونقل نفس المصدر تصريحات للعداء ليونارد بيت الذي أكد أن سفيان البقالي يشكل خطورة بالنسبة لهم في سباق 3000 متر موانع، مشيرا في نفس الوقت أنهم يشتغلون على استراتيجية من أجل الظفر بالميداليات الثلاثة لهذا السباق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في سيناريو مثير.. شباب المسيرة يحقق الصعود للقسم الثاني

في سيناريو مثير.. شباب المسيرة يحقق الصعود للقسم الثاني

2021-07-18 / 7:54 مساءً
Photo of اتحاد طنجة تضمد جراح التوقيفات بفوزها على بطل المغرب

اتحاد طنجة تضمد جراح التوقيفات بفوزها على بطل المغرب

2021-07-18 / 7:08 مساءً
Photo of الأهلي المصري يرفع لقب عصبة الأبطال بمركب محمد الخامس

الأهلي المصري يرفع لقب عصبة الأبطال بمركب محمد الخامس

2021-07-17 / 11:25 مساءً
Photo of لقجع يكشف تفاصيل “المليار دولار” و يقنع موتسيبي بقوة المشروع القاري

لقجع يكشف تفاصيل “المليار دولار” و يقنع موتسيبي بقوة…

2021-07-17 / 10:57 مساءً
Photo of التعادل يحسم قمة الرجاء و آسفي و يشعل وصافة الدوري

التعادل يحسم قمة الرجاء و آسفي و يشعل وصافة…

2021-07-17 / 7:28 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو.. تسجيل أول إصابة بكورونا

أولمبياد طوكيو.. تسجيل أول إصابة بكورونا

2021-07-17 / 11:36 صباحًا
Photo of فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية يتسلم درع البطولة الوطنية الاحترافية

فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية يتسلم درع البطولة…

2021-07-15 / 10:59 مساءً
Photo of رسميا.. الوداد بطلا للدوري المغربي قبل ثلاث جولات من نهايته

رسميا.. الوداد بطلا للدوري المغربي قبل ثلاث جولات من…

2021-07-14 / 11:26 مساءً
Photo of اللجنة الأولمبية المغربية تعلن هوية حاملي العلم الوطني بطوكيو

اللجنة الأولمبية المغربية تعلن هوية حاملي العلم الوطني بطوكيو

2021-07-14 / 7:18 مساءً
Photo of ثلاث نقاط إضافية تقرب الرجاء من مقعد عصبة الأبطال

ثلاث نقاط إضافية تقرب الرجاء من مقعد عصبة الأبطال

2021-07-14 / 7:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق