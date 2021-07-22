الإمارات تنفي مزاعم التجسس: كاذبة بشكل قاطع ولا أساس لها

هبة بريس - وكالات

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس، “بشكل قاطع” مزاعم بشأن مراقبة صحفيين أو أفراد، مؤكدة أنها “كاذبة” و”ليس لها أساس من الأدلة”.

وقالت الوزارة في بيان لها: “إن ما ورد في تقارير صحفية حديثة تزعم أن الإمارات من بين عدد من الدول المتهمة بمراقبة مزعومة لصحفيين وأفراد ليس لها أساس من الأدلة وهي كاذبة بشكل قاطع”.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد ادعت أن “السعودية والإمارات استخدمتا برنامج “بيغاسوس” الجاسوسي المطور من قبل شركة NSO الإسرائيلية لتعقب كبار الساسة اللبنانيين”.

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