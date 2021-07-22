كورونا تونس
الصورة من الارشيف

ضحايا كورونا بجانب القمامة.. مشاهد تثير جدلا في تونس

2021-07-22 / 8:41 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو “صادما” يظهر حفظ جثث ضحايا فيروس كورونا “بشكل غير لائق” في مستشفى “شارل نيكول”، الأكبر في البلاد.

وإثر تداول الفيديو على نطاق واسع، قال الدكتور منصف حمدون العامل بالمستشفى إن العدد اليومي للوفيات تجاوز الـ10 ووصل أحيانا إلى 18 وفاة، ما تسبب في ”اكتظاظ للجثث في قسم الموتى وامتلاء طاقة استيعابه”.

وأضاف أن ”إخراج جثامين موتى كورونا يحتاج إلى إجراءات خاصة من البلدية، وهي إجراءات تحتاج وقتا.. وتبعا لذلك تم وضع الجثث التي سيتم نقلها سريعا في ذلك المكان”.

وأكد أن المستشفى ”يفكر في اقتناء شاحنة مبردة لحفظ الجثامين… وكان يجب عدم السماح للمواطنين بدخول الغرفة وتصويرها”.

وأشار إلى أن ”الجثث موضوعة في أكياس خاصة… وسنتخذ إجراءات لتنظيف الغرفة لأنه لا يعقل وضع جثث مع القمامة”.

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