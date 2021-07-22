تارودانت .. شخص يحاول الانتحار من أعلى عمود كهربائي

2021-07-22 / 7:46 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أقدم شخص قبل قليل من عشية اليوم الخميس 22 يوليوز الجاري، على محاولة الانتحار من أعلى عمود كهربائي بأحد الدواوير التابعة لجماعة أيت إيکاس

مصادر محلية افادت ان الشخص المعني يعاني من اضطرابات نفسية صعد عمود كهربائي دو الضغط العالي محاولا الانتحار ، لاسباب مجهولة.

وحلت بعين المكان السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي و رجال الوقاية المدنية الذين تمكنوا من قطع التيار الكهربائي قبل وصول الشخص الى منطقة الخطر ، وتم الاستعانة برافعة لكن لم يكن طولها كافيا للوصول الى الشخص ، ولازال الوضع على حاله في انتظار وصول رافعة أخرى ، في حين استمرت السلطات في فتح حوار معه من أجل اقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار .

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