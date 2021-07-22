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حوالي 452 مليار درهم.. قيمة المعاملات التجارية بين المغرب وأروبا خلال 2020

2021-07-22 / 7:38 مساءً
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن المعاملات التجارية المغربية مع أوروبا بلغت 9ر451 مليار درهم خلال السنة الماضية ، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5ر11 في المائة مقارنة بسنة 2019 .

وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020 ، أنه رغم هذا التراجع المسجل (أكثر من 90 في المائة منه مع الاتحاد الأوروبي) ، إلى أن أوروبا تظل الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66 في المائة من إجمالي المبادلات السنة الماضية مقابل 8ر65 في المائة سنة 2019.

وحسب المصدر ذاته فإن المملكة شهدت تراجعا في المبادلات التجارية مع غالبية البلدان الأوروبية ، خاصة مع الدول الشريكة الرئيسية ، المتمثلة في كل من إسبانيا (- 12,4 في المائة) ، وفرنسا (- 11,6 في المائة) ، وإيطاليا (- 15,2 في المائة). وعلى العكس من ذلك، سجلت المعاملات التجارية مع روسيا وأوكرانيا والدنمارك نموا على التوالي بنسبة 4ر9 في المائة ، و15,2 في المائة ، و26,2 في المائة.

وأشار المكتب إلى أن المبادلات مع آسيا ، التي تمثل 1ر17 في المائة من إجمالي المعاملات ، تراجعت بنسبة 9ر10 في المائة.

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