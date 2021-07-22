صورة تعبيرية

بتهمة “التشهير”.. المغرب يُقاضي “فوربيدن ستوريز” و”أمنيستي”

2021-07-22 / 7:02 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلن المحامي الفرنسي أوليفييه باراتيلي، أن “المغرب قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” و”العفو الدولية” بتهمة التشهير ونشر أخبار زائفة.

وأورد المحامي المعين من المغرب في بيان نقلته وكالة”فرانس برس”، أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى، كلفا أوليفييه باراتيلي، لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس.

هذا ويشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، أصدرت، الاربعاء تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة ،تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية،تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية،و تبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات ،واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.

وأضاف البلاغ أنه استنادا إلى ذلك فقد أصدر السيد الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة: النقاط الرئيسية في القرار المغربي بشأن مناهضة خطاب الكراهية

الأمم المتحدة: النقاط الرئيسية في القرار المغربي بشأن مناهضة…

2021-07-22 / 12:32 مساءً
Photo of بوريطة يسلط الضوء على المساهمة الكبيرة لميثاق مراكش للهجرة

بوريطة يسلط الضوء على المساهمة الكبيرة لميثاق مراكش للهجرة

2021-07-22 / 10:39 صباحًا
Photo of الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا مغربيا بإعلان اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا مغربيا بإعلان اليوم…

2021-07-21 / 9:00 مساءً
Photo of قناة فرانس 24 “تتغابى” .. من المفروض أن يقدم أدلة على الاتهام بالتجسس؟

قناة فرانس 24 “تتغابى” .. من المفروض أن يقدم…

2021-07-21 / 7:39 مساءً
Photo of أعضاء بـ “الشيوخ الفرنسي ” يبرزون تميز العلاقات القائمة بين فرنسا والمغرب

أعضاء بـ “الشيوخ الفرنسي ” يبرزون تميز العلاقات القائمة…

2021-07-21 / 10:30 صباحًا
Photo of المغرب يدين الحملة الإعلامية المضللة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف

المغرب يدين الحملة الإعلامية المضللة التي تروج لمزاعم باختراق…

2021-07-21 / 9:20 صباحًا
Photo of بنعبد الله :”تنزيل النموذج التنموي الجديد يتطلب حكومة قوية بعد الانتخابات”

بنعبد الله :”تنزيل النموذج التنموي الجديد يتطلب حكومة قوية…

2021-07-20 / 3:57 مساءً
Photo of بنعبد الله : سنكون ملزمين بالتفاوض مع أحزاب “مول الشكارة”

بنعبد الله : سنكون ملزمين بالتفاوض مع أحزاب “مول…

2021-07-20 / 1:55 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني…

2021-07-20 / 11:18 صباحًا
Photo of نزار بركة يوّجه رسالة قوية لحكام الجزائر :” رجعو لله وبراكا من التفرقة”

نزار بركة يوّجه رسالة قوية لحكام الجزائر :” رجعو…

2021-07-20 / 10:45 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق