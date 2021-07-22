الصورة تعبيرية

لا إصابات ب”كورونا”.. السعودية تعلن نجاح موسم الحج

2021-07-22 / 6:28 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، نجاح خطة الحج الصحية لهذا العام 1442 هـ وخلوه من تفشيات فيروس كورونا والأمراض الوبائية الأخرى.

وأوضح وزير الصحة السعودي، في تصريح صحفي، أنه تم تفعيل منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز يشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية، مشيرا إلى أن الاقتصار على 60 ألف حاج هذا العام كان له الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

ومن جهة أخرى، استقبل المسجد الحرام، اليوم، قوافل حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

وطواف الوداع هو آخر نُسكٍ في الحج، حيث يطوف الحاج سبعة أشواط حول الكعبة، وسُمّي طواف الوداع بهذا الاسم لأنّه يكون لتوديع البيت الحرام

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإمارات تنفي مزاعم التجسس: كاذبة بشكل قاطع ولا أساس لها

الإمارات تنفي مزاعم التجسس: كاذبة بشكل قاطع ولا أساس…

2021-07-22 / 9:40 مساءً
Photo of ماكرون يغير رقمه.. والرئاسة الفرنسية تؤكد: لا إثباتات على اختراق هاتفه

ماكرون يغير رقمه.. والرئاسة الفرنسية تؤكد: لا إثباتات على…

2021-07-22 / 9:20 مساءً
Photo of ضحايا كورونا بجانب القمامة.. مشاهد تثير جدلا في تونس

ضحايا كورونا بجانب القمامة.. مشاهد تثير جدلا في تونس

2021-07-22 / 8:41 مساءً
Photo of ذي إندبندنت : الجزائر منصة لتهريب الكوكايين نحو المملكة المتحدة

ذي إندبندنت : الجزائر منصة لتهريب الكوكايين نحو المملكة…

2021-07-22 / 5:14 مساءً
Photo of إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة

2021-07-22 / 3:56 مساءً
Photo of زوما يحصل على إذن للخروج من السجن لحضور جنازة شقيقه

زوما يحصل على إذن للخروج من السجن لحضور جنازة…

2021-07-22 / 1:25 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. مقتل شخص وفقدان آخرين في فيضانات كولورادو

الولايات المتحدة.. مقتل شخص وفقدان آخرين في فيضانات كولورادو

2021-07-22 / 11:49 صباحًا
Photo of وزيرة هندية تطالب الجماهير بالدفع مقابل التقاط سيلفي معها

وزيرة هندية تطالب الجماهير بالدفع مقابل التقاط سيلفي معها

2021-07-22 / 9:43 صباحًا
Photo of نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

2021-07-22 / 9:17 صباحًا
Photo of الوضع الوبائي يدفع بالجيش التونسي الى إدارة أزمة كورونا

الوضع الوبائي يدفع بالجيش التونسي الى إدارة أزمة كورونا

2021-07-21 / 10:06 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق