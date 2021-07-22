لا إصابات ب”كورونا”.. السعودية تعلن نجاح موسم الحج

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، نجاح خطة الحج الصحية لهذا العام 1442 هـ وخلوه من تفشيات فيروس كورونا والأمراض الوبائية الأخرى.

وأوضح وزير الصحة السعودي، في تصريح صحفي، أنه تم تفعيل منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز يشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية، مشيرا إلى أن الاقتصار على 60 ألف حاج هذا العام كان له الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

ومن جهة أخرى، استقبل المسجد الحرام، اليوم، قوافل حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

وطواف الوداع هو آخر نُسكٍ في الحج، حيث يطوف الحاج سبعة أشواط حول الكعبة، وسُمّي طواف الوداع بهذا الاسم لأنّه يكون لتوديع البيت الحرام

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0