ذي إندبندنت : الجزائر منصة لتهريب الكوكايين نحو المملكة المتحدة

هبة بريس ـ وم ع

نبهت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية من أن الجزائر أضحت منصة ناشئة لتهريب الكوكايين الموجه إلى المملكة المتحدة.

وذكرت الصحيفة باكتشاف زهاء نصف طن من الكوكايين في أكياس طافية قبالة ساحل مدينة وهران المينائية في يونيو الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بثاني أكبر شحنة كوكايين يتم اكتشافها في الجزائر، مذكرة بقضية الكوكايين الأخرى التي انكشفت في ماي 2018، مع ضبط أزيد من 700 كيلوغرام من المخدرات على سفينة شحن كان يفترض أنها تحمل لحوما مجمدة قادمة من أمريكا اللاتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المصادرة أفضت إلى اعتقالات جماعية في الجزائر.

يذكر أن هذه الفضيحة التي ع رفت لاحقا باسم “كوكايين غيت”، امتدت ارتداداتها إلى أعلى دواليب النظام الجزائري.ذي إندبندنت : الجزائر، منصة لتهريب الكوكايين نحو المملكة المتحدةذي إندبندنت : الجزائر، منصة لتهريب الكوكايين نحو المملكة المتحدة

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