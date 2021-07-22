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تسجيل 1402 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎

2021-07-22 / 4:20 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1402 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 567758 حالة في المغرب.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7256 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6704506 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 19 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9517.

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