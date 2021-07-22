إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، انضمامها بصفة عضو مراقب، إلى الاتحاد الإفريقي البالغ عدد أعضائه 55 دولة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان اليوم: “هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية. هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة العمل الدؤوب من قبل وزارة الخارجية وقسمها الإفريقي والسفارات الإسرائيلية في القارة. وهذا يصحح الشذوذ” هذا موجود منذ ما يقرب من عقدين ويشكل جزءًا مهمًا من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل. وسيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة”.
وأوضح البيان أن إسرائيل تتمتع بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك التجارة والمساعدات.
واشار إلى أن إسرائيل جددت في السنوات الأخيرة، علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا، كما أعلن السودان، بعد انضمامه إلى “اتفاقات إبراهيم”، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ولأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل في إثيوبيا، أدماسو العلالي، أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي.
10 تعليقات
مرحبا باسراىيل بالانضمام الى منظمة الاتحاد الافريقي كعضو مراقب
الضربة القاضية للجزائر
من الآن لن تحضر الجزائر إلى أي اجتماع للإتحاد الإفريقي
و إذا حضرت سوف تجلس مع دولة إسرائيل رغما عن أنفها
السياسة تحتاج المحنكين و ليس عصابة عسكرية لا تفقه شيء و تتغنى بقدرات الصواريخ و الطائرات و الذبابات
الدور عليكم ،انتهو من الخليج ،اليوم افريقيا ،يعلمون جيدا ان كل حكام افريقيا هم خدم عند الاجانب ،سنتكلم عن الموضوع في السنين القادمة ،يوم إسرائيل ستصفي كل حاكم يضن نفسه حاكما
شي جميل حيت ستساعد إسرائيل الدول الأفريقية في جميع الميادين خصوصا التكنلوجيا والفلاحة خصوصا ان الدول الأفريقية في أمس الحاجة لهده المساعدة
مرحبا بالشقيقة اسراءيل في الاتحاد الافريقي وعصابة المرتزقة صنيعة البهاءم المفرقشة الى المزبلة وحتى القذاءر يجب طردها من الاتحاد وسنعوضها بجمهورية القباءل الشقيقة الحرة البطلة
وداعا جمهورية الخيام،عيد ادخل علی المغرب باليسر و اليمنی،و عيد مر عند البعض،
السٶال المطروح الان هو هل ستحضر الجزاءير اجتماعات الاتحاد ?????
هدا ادخل علی المغرب باليسر و البركة،
وداعا جبهة الخيام ۔
هل ستحضر الجزاءير اجتماعات الاتحاد??
او كل ما قيل ليس الا،،،،،،،،،???
C est a vs les généraux de savoir que la balle ds votre terrain c est votre toure 100%
Tres bien jouer bien venu.
ها اللعب القاصح بدا اليوم مراقب و الغد عضو كامل العضوية بالاجماع عهد الجزاءر ولى اما جنوب افريقيا فهي مع اللعبة السياسة بحر يالفراقشية ههههههههه ظالمة او مظلومةهههههههههه