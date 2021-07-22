الرباط ..شرطي يشهر سلاحه لتوقيف جانح “مسلح”

هبة بريس ـ الرباط

اضطر موظف شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن الرباط لاستعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض، وفقا لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البلاغ أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط ،كانت قد تلقت إشعارا حول قيام شخصين في حالة سكر متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام ومحاولة تعريض المواطنين للسرقة بحي يعقوب المنصور بالرباط، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهما، غير أن أحدهما واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلص البلاغ الى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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