زوما يحصل على إذن للخروج من السجن لحضور جنازة شقيقه

2021-07-22 / 1:25 مساءً
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هبة بريس

حصل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا المسجون، جاكوب زوما، على إذن للخروج من السجن، اليوم الخميس، حتى يتمكن من حضور جنازة شقيقه، كما أعلنت الحكومة.

وحكم على زوما (79 عاما) بالسجن 15 شهرا بتهمة ازدراء القضاء الشهر الماضي، إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد.

وسلم الرئيس السابق نفسه في 8 يوليو إلى سجن في بلدة إستكورت. وقد أثار سجنه أعمال شغب ونهب تصاعدت لتتحول إلى أسوأ أعمال عنف منذ نهاية الفصل العنصري في البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 276 شخصا، وفقا لإحصاء رسمي.

وقالت إدارة السجون في بيان اليوم الخميس: “بصفته سجينا لفترة قصيرة ولا يشكل خطرا، تم النظر في طلب زوما للحصول على إذن بالخروج، والموافقة عليه”، مشيرة إلأى أنه ليس مطلوبا من السجناء ارتداء “زي السجون” خارج الزنزانات.

ويتوقع أن تقام جنازة مايكل شقيق زوما في وقت لاحق اليوم في نكاندلا، حيث يحظى الرئيس السابق هناك بشعبية كبيرة.

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