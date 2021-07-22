طقس الخميس ..حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي، داخل الأقاليم الجنوبية، سوس والسهول غرب الاطلس.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل المحيطية الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء قليلة إلى أحيانا غائمة بعد الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وسماء صافية إلى قليلة السحب عموما بمجموع ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية بداخل الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة، وشمالية في باقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل سوس، وسهول تادلة، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 36 و42 درجة بكل من المنطقة الشرقية وديان مواليا، والسايس، والريف، وداخل الغرب والشياضمة، وما بين 32 و36 درجة بالسهول المحيطية، وما بين 24 و30 درجة بالسواحل والمرتفعات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0