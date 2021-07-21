بعد المغرب.. السعودية تنفي إدعاء”استخدام الرياض برمجيات تجسس على الاتصالات”

هبة بريس- وكالات

نفى التلفزيون السعودي نقلا عن مصدر مسؤول، ما تناقلته وسائل الإعلام حول “استخدام السعودية برمجيات خاصة للتجسس على الاتصالات”.

وأشار المصدر إلى أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”، أن “نهج وسياسة المملكة ثابتان ولا تقر مثل هذه الممارسات”.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد ادعت أن “السعودية والإمارات استخدمتا برنامج “بيغاسوس” الجاسوسي المطور من قبل شركة NSO الإسرائيلية لتعقب كبار الساسة اللبنانيين”.

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