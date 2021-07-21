قائد الجيش الاثيوبي : ملئ سد النهضة انتصار كبير ونحن مستعدون لأي تحرك

2021-07-21 / 8:48 مساءً
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هبة بريس- وكالات

وصف رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال بيرهانو جولا “الانتهاء الناجح” للمرحلة الثانية من ملء سد النهضة بـ”يوم انتصار الفريد لجميع الإثيوبيين”.

وهنأ بيرهانو، في بيان، الإثيوبيين بانتهاء المرحلة الثانية من ملء السد، معتبرا أنهم “عملوا بالتزام وتعاون كبيرين لإيصال السد إلى مستواه الحالي”، وفق ما نقلته وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وأضاف “اليوم هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين”، مؤكدا أنه ليس هناك نية لأديس أبابا للإضرار بأية دولة أخرى، على حد قوله.

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