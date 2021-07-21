أجواء إستثنائية بالمؤسسة السجنية بتطوان بمناسبة عيد الأضحى (صور)

2021-07-21 / 7:10 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

احتفلت إدارة السجن المحلي تطوان2(الصومال) ، اليوم الأربعاء 21 يوليوز ، بعيد الأضحى المبارك مع نزلاء ونزيلات المؤسسة السجنية على غرار عدد من المؤسسات السجنية بالمغرب مع مراعاة التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقد تم نحر عدد من الاضاحي بمختلف أحياء المؤسسة السجنية تطوان2، مقدمة من طرف الإدارة المركزية و بعض المحسنين وفعاليات المجتمع المدني بتطوان، بهدف إدخال البهجة والسرور على نزلاء ونزيلات المؤسسة السجنية، وإشراكهم في الاحتفال بهذه الشعيرة الدينية.

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