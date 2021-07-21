قتلى في إيران خلال احتجاجات على شح المياه

هبة بريس- وكالات

قتل ضابط شرطة رمياً بالرصاص في جنوب غرب إيران، بعد نحو أسبوع من احتجاجات على شحّ المياه، أسفرت عن مقتل متظاهر واحد على الأقل.

وقال مسؤول محلي: “إثر أعمال الشغب مساء الثلاثاء في بلدة طالقاني (التابعة لمدينة بندر ماهشهر الساحلية)، بوغت كوادر وحدة الإغاثة التابعة لقوى الأمن الداخلي (…) وتعرضوا الى إطلاق نار من مثيري الشغب من فوق سطح أحد المباني”.

أدى ذلك إلى مقتل أحد العناصر، وإصابة آخر في ساقه. ولم يحدد المسؤول طبيعة أعمال الشغب، وإن كانت على صلة باحتجاجات الأسبوع الماضي على شحّ المياه.

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