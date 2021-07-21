تسجيل 3940 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎‎‎

هبة بريس

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3940 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 566356 حالة في المغرب.

وحسب وزارة الصحة فمجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 25888 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6689172 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 12 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9498.

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