كندا… إعلان حالة الطوارئ غرب البلاد بسبب الحرائق

2021-07-21 / 3:06 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت مقاطعة الغرب الكندي حالة الطوارئ، أمس الثلاثاء، نتيجة لانتشار الحرائق بسبب الحرارة والرياح.

ونقلت قناة “فرانس 24″، اليوم الأربعاء، عن مايك فارنوورث، وزير السلامة العامة في حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا البريطانية، أن المنطقة بلغت نقطة حرجة، معلنا حالة الطوارئ، بناء على نصائح إدارة الطوارئ وحرائق الغابات.

أعلنت مقاطعة الغرب الكندي حالة الطوارئ، أمس الثلاثاء، نتيجة لانتشار الحرائق بسبب الحرارة والرياح.

ونقلت قناة “فرانس 24″، اليوم الأربعاء، عن مايك فارنوورث، وزير السلامة العامة في حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا البريطانية، أن المنطقة بلغت نقطة حرجة، معلنا حالة الطوارئ، بناء على نصائح إدارة الطوارئ وحرائق الغابات.

وذكرت أن قرار إعلان حالة الطوارئ يعني السماح بإمكانية إخلاء جماعي لسكان المنطقة نفسها، مع وجوب توفير الحكومة الوسائل الممكنة لتأمين سكن لمن تم إجلاؤهم من السكان، حيث صدر أمر إخلاء لأكثر من 5700 شخص، أمس، وهو أكثر من ضعف عدد اليوم السابق، بالإضافة إلى تأهب أكثر من 32 ألف شخص للإخلاء، وذلك بسبب استمرار اندلاع الحرائق.

وأشار مصدر مسؤول بمقاطعة بريتيش كولومبيا إلى أن الحريق قضى على مساحة كبيرة من الأراضي تقدر بثلاثة آلاف كيلومتر، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل السنوات العشر الماضية كاملة، فيما لا يزال نحو 300 حريق في الغابات نفسها.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الطقس الحار والجاف سيستمر مصحوبا بالرياح خلال الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية الغربية من مقاطعة بريتيش كولومبيا، التي تقع على الحدود مع الولايات المتحدة.

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