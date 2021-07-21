الوضع الوبائي يدفع المغرب لتأجيل عقد مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية

2021-07-21 / 1:51 مساءً
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هبة بريس

أعلنت المحكمة الدستورية للمملكة المغربية أن المؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية الذي كان مقررا عقده بالمملكة في أبريل من السنة الجارية قد تأجل إلى الفترة ما بين 12 و14 شتنبر 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضحت المحكمة الدستورية في بلاغ لها، أن إهراي سعيد، رئيس المحكمة الدستورية، والنائب الأول لرئيس مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية، استعرض خلال الدورة الـ13 للمكتب التنفيذي للمؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية التي انعقدت يوم 8 يوليوز الجاري عبر تقنية التناظر المرئي بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية، الأسباب التي تم لأجلها، وفي مناسبات عدة، تأجيل انعقاد المؤتمر السادس للمؤتمر الذي كان يفترض أن ينعقد في أبريل 2021.

وأشار البلاغ إلى بأنه خلال المؤتمر الخامس للمحاكم الدستورية الافريقية الذي انعقد في لواندا في يونيو 2019، وافق المؤتمر بالإجماع على مقترح المغرب تنظيم المؤتمر الموالي بالمملكة، مبرزا أن الجائحة العالمية لكوفيد-19، فرضت على المكتب التنفيذي، بطلب من المحكمة الدستورية للمملكة المغربية، تأجيل تاريخ انعقاده. وأضاف أنه في أفق تحسن الوضعية الصحية عبر العالم، فقد تم تحديد تاريخ المؤتمر السادس للمحاكم الدستورية الإفريقية الذي سينعقد بالرباط في أيام 12 و13 و14 شتنبر 2022، مبرزا أنه في أعقاب المؤتمر السادس، سيتولى المغرب رئاسة المؤتمر لمدة سنتين.

ولفت البلاغ إلى أن أعضاء المكتب صادقوا من جهة أخرى على حصيلة الأنشطة لسنة 2020 وبرنامج الأنشطة لسنة 2021. كما اختتموا السنة المالية 2020 وصادقوا على الميزانية التوقعية لسنة 2021. :

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