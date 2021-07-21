الانتهاء من بناء أطول ناطحة السحاب في الاتحاد الأوروبي

2021-07-21 / 1:40 مساءً
0
هبة بريس ـ متابعة

بعد 17 عاما من “النكسات” اكتمل بناء أطول مبنى سكني في أوروبا بمدينة بينيدورم على الساحل الإسباني، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتم الانتهاء أخيرا من بناء ناطحة السحاب العملاقة “إنتيمبو”، التي يبلغ ارتفاعها 187 مترا.

وتتميز ناطحة السحاب ببرجين توأمين، وتم تزويدها بأسرع مصعد في إسبانيا، حيث يرتفع بسرعة 4.2 متر في الثانية، ويمكن أن يصل إلى الطابق العلوي في 52 ثانية.

وتنافس إنتيمبو المباني المحيطة بها، وتتكون من 47 طابقا، فيما المباني المحيطة لا تتجاوز 25 طابقا.

ويرتبط البرجان المتوازيان في الأعلى بهيكل على شكل ماسي، ويبلغ سعر شقة “البنتهاوس” (الأعلى والأفخم) حوالي 2 مليون يورو (2.4 مليون دولار)، فيما تبدأ أسعار الشقق العادية في ناطحة السحاب من 257 ألف يورو (300 ألف دولار).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كندا… إعلان حالة الطوارئ غرب البلاد بسبب الحرائق

كندا… إعلان حالة الطوارئ غرب البلاد بسبب الحرائق

2021-07-21 / 3:06 مساءً
Photo of الصحة العالمية تحذر من خطر ظهور سلالة أكثر خطورة من “دلتا “

الصحة العالمية تحذر من خطر ظهور سلالة أكثر خطورة…

2021-07-21 / 1:21 مساءً
Photo of فرنسا تشترط شهادة كوفيد لزيارة المعالم السياحية

فرنسا تشترط شهادة كوفيد لزيارة المعالم السياحية

2021-07-21 / 12:21 مساءً
Photo of دراسة: أكثر من مليون طفل حول العالم تيتموا بسبب كورونا

دراسة: أكثر من مليون طفل حول العالم تيتموا بسبب…

2021-07-21 / 10:43 صباحًا
Photo of مقتل شرطي وإصابة آخر على أيدي مجهولين بايران

مقتل شرطي وإصابة آخر على أيدي مجهولين بايران

2021-07-20 / 11:56 مساءً
Photo of مصرع شخصين جراء فيضانات في رومانيا

مصرع شخصين جراء فيضانات في رومانيا

2021-07-20 / 11:48 مساءً
Photo of معظمهم من دول عربية.. مهاجرون ينظمون إضرابا جماعيا عن الطعام وسط بروكسل

معظمهم من دول عربية.. مهاجرون ينظمون إضرابا جماعيا عن…

2021-07-20 / 11:08 مساءً
Photo of هايتي.. أرييل هنري يتولى منصب رئيس الوزراء

هايتي.. أرييل هنري يتولى منصب رئيس الوزراء

2021-07-20 / 10:42 مساءً
Photo of تحطم طائرة حربية فرنسية في مالي

تحطم طائرة حربية فرنسية في مالي

2021-07-20 / 10:28 مساءً
Photo of إقالة وزير الصحة التونسي بسبب انتكاسة كورونا

إقالة وزير الصحة التونسي بسبب انتكاسة كورونا

2021-07-20 / 9:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق