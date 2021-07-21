الانتهاء من بناء أطول ناطحة السحاب في الاتحاد الأوروبي

هبة بريس ـ متابعة

بعد 17 عاما من “النكسات” اكتمل بناء أطول مبنى سكني في أوروبا بمدينة بينيدورم على الساحل الإسباني، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتم الانتهاء أخيرا من بناء ناطحة السحاب العملاقة “إنتيمبو”، التي يبلغ ارتفاعها 187 مترا.

وتتميز ناطحة السحاب ببرجين توأمين، وتم تزويدها بأسرع مصعد في إسبانيا، حيث يرتفع بسرعة 4.2 متر في الثانية، ويمكن أن يصل إلى الطابق العلوي في 52 ثانية.

وتنافس إنتيمبو المباني المحيطة بها، وتتكون من 47 طابقا، فيما المباني المحيطة لا تتجاوز 25 طابقا.

ويرتبط البرجان المتوازيان في الأعلى بهيكل على شكل ماسي، ويبلغ سعر شقة “البنتهاوس” (الأعلى والأفخم) حوالي 2 مليون يورو (2.4 مليون دولار)، فيما تبدأ أسعار الشقق العادية في ناطحة السحاب من 257 ألف يورو (300 ألف دولار).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0