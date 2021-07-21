الصحة العالمية تحذر من خطر ظهور سلالة أكثر خطورة من “دلتا “

هبة بريس ـ وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، متحدثا في الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تظهر في العالم، والتي ستصبح أكثر خطورة من متغير “دلتا”.

وأضاف: “كلما اتسع انتشار فيروس كورونا، ستظهر متغيرات أكثر مع احتمال أن تصبح أكثر خطورة من متغير دلتا الذي يسبب الكثير من الضرر الآن. وكلما زاد عدد المتغيرات، زاد احتمال أن يكون أحدهم قادرًا على تفادي اللقاحات وإعادتنا إلى البداية”.

وأشار إلى أنه يوجد الآن “أزمة غير مسبوقة” تتطلب “إجراءات غير مسبوقة”.

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