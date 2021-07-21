الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقوم بنحر أضحية العيد

2021-07-21 / 11:13 صباحًا
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هبة بريس

أدى مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1442 هـ، الموافق 21 يوليوز 2021، بفاس، صلاة عيد الأضحى المبارك.

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص جلالة الملك، أعزه الله، على أن يؤدي صلاة العيد بدون خطبة، كسائر أفراد شعبه الوفي.

إثر ذلك، قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد، اقتداء بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما قام الإمام بنحر الأضحية الثانية.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

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