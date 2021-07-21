المكتب الوطني للمطارات يعلن انخفاض حركة النقل الجوي

هبة بريس ـ الرباط

أفاد المكتب الوطني للمطارات ، اليوم الثلاثاء ، أن حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية سجلت ، خلال الأسدس الأول من سنة 2021 ، انخفاضا بنسبة 78,80 في المائة ، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 ، مستقبلة بذلك 988 . 473 .2 مسافرا مقابل 548 . 669 . 11 مسافرا خلال سنة 2019 .

وأوضح المكتب ، في بلاغ له ، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو (اليوم الأول من استئناف الرحلات الجوية الدولية) إلى 30 يونيو 2021 ، استقبلت المطارات المغربية 476 ألف و542 مسافرا عبر 4 آلاف و704 رحلة جوية (وصول ومغادرة دولية) ، حيث تمثل حركة النقل الجوي هاته نسبة 45 في المائة من حركة المسافرين المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

وحسب معطيات المكتب ، فإن مطار محمد الخامس ، الذي يمثل نصف الحركة الإجمالية للنقل الجوي للمسافرين، سجل تراجعا بنسبة 48ر73 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وذلك باستقباله مليون و238 ألف و912 مسافرا مقابل 4 ملايين و670 ألف و924 مسافرا خلال النصف الأول من سنة 2019.

كما سجل مطار مراكش المنارة انخفاضا بنسبة 92,82 في المائة باستقباله لمليون و238 ألف و912 مسافرا مقابل 4 ملايين و670 ألف و924 مسافرا المسجلة خلال الفترة عينها من 2019، وبدوره سجل مطار أكادير المسيرة تراجعا بنسبة 83,92 باستقباله لـ156 ألف و130 مسافرا.

وفي ما يخص حركة النقل الجوي الداخلي ، خلال النصف الأول من سنة 2021 ، أشار المكتب إلى أنها سجلت استقبال 652 ألف و147 مسافرا ، أي بانخفاض بلغت نسبته 53,68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

أما حركة النقل الجوي الدولي ، التي تمثل 74 في المائة تقريبا من الحركة الإجمالية للنقل الجوي ، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 82,25 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2019 مسجلة بذلك مليون و821 ألف و841 مسافرا.

وحسب المكتب فإن هذا الانخفاض هم جميع الأسواق ، خصوصا أوروبا التي تستحوذ على 72 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي الدولي ، بتراجع بلغت نسبته 83,88 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

بينما بلغت حركة الطائرات المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2021 بمطارات المملكة ما مجموعه 30 ألف و91 حركة ، بانخفاض قدره 69,54 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 ، إذ استحوذ منها مطار محمد الخامس على 49,94 في المائة ، ومطار طنجة ابن بطوطة على 9,64 في المائة ، ومطار مراكش المنارة على 9,09 في المائة.

وبدوره، سجل نشاط الشحن الجوي خلال الأسدس الأول من2021 انخفاضا بنسبة 27,64 في المائة مقارنة بالأسدس الأول من 2019 ، حيث تم تسجيل 35.236,72 طن، مقابل 48.696,32 طن المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2019.

أما ما يتعلق بالخمس خطوط الأولى من حيث عدد المسافرين، فقد تصدر الخط الجوي (محمد الخامس – باريس أورلي) القائمة خلال الأسدس الأول من سنة 2021 بحصة 4,41 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي الدولي ، متبوعا بـ (محمد الخامس – دبي) بحصة 3,78 في المائة، ثم (محمد الخامس – باريس شارل دي غول) بحصة 3,09 في المائة، ثم (محمد الخامس – نيويورك) بحصة 2,85 في المائة ، ثم (مراكش – باريس أورلي) بحصة 2,62 في المائة.

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