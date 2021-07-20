مصرع شخصين جراء فيضانات في رومانيا

2021-07-20 / 11:48 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

علن وزير الداخلية الروماني لوتشيان بودي عن مصرع شخصين جراء الفيضانات في منطقتي ساتو ماري وياسي.

وأشار بودي إلى أن الظروف الجوية الطارئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي طالت أكثر من نصف أراضي البلاد، ازدادت قسوة.

وأشار إلى أنه في مختلف أنحاء البلاد دمرت الفيضانات أكثر من 190 منزلا، وتم إجلاء أكثر من 80 شخصا.

وفي الكثير من المناطق يتوقع استمرار الظروف الجوية السيئة.

يذكر أن الفيضانات ضربت عددا من البلدان الأوروبية في الفترة الأخير، وتضررت جراءها ألمانيا وبلجيكا بشدة.

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