رجل أعمال ينذر شركة إنتاج بسبب تصوير ”مشاهد غير أخلاقية“ بمنزله

وجه رجل أعمال مغربي بمدينة الدار البيضاء، إنذار عن طريق مفوض قضائي لشركة إنتاج خاصة بسبب قيامها بتصوير مشاهد تم وصفها بكونها ”تخالف الشرع والأخلاق الحميدة“.

وأوضح الإنذار التي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن رجل الأعمال قام بإعارة منزله إلى شركة للقيام ببعض التمرينات (brovat) لإنجاز عمل فني، قبل أن يكتشف بتصوير بعض المشاهد بمنزله دون علمه.

واسترسل الإنذار موضحاً، بأن صاحب المنزل لم يسلم المنزل للشركة المذكورة إلا قصد إنجاز تمرينات فقط دون أن تداع خصوصياته و منزله للعموم.

و أضاف أنه نظرا للمشاهد التي تتضمن لحظات تنافي الشرع و الأخلاق الحميدة، فإنه قام بإشعار الشركة عن طريق المفوض القضائي، بعدم موافقته على نشر أي جزء من منزله و أنه في حالة وقوع العكس سيتابعهم قضائيا.

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