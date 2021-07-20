تحطم طائرة حربية فرنسية في مالي

2021-07-20 / 10:28 مساءً
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هبة بريس

تحطمت طائرة حربية فرنسية من طراز ميراج 2000 في مالي، خلال إحدى الطلعات الجوية شمالي البلاد، وأكد الجيش الفرنسي وقوع الحادث دون خسائر بشرية.

ذكر ذلك المتحدث باسم الجيش الفرنسي العقيد باسكال لاني، في تصريح لوكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن حادث تحطم الطائرة لم ينتج عنه أي خسائر بشرية.

ولفت إلى أن الطيار ومساعده تم إنقاذهما، مشيرا إلى أن عطل فني هو السبب في وقوع الحادث.

يذكر أن طائرات ميراج 2000 الفرنسية هي طائرة حربية متعددة المهام تعمل بمحرك واحد، ويقودها طيار ومساعده.

وكان آخر حادث تعرضت له طائرة من هذا الطراز مع القوات الجوية الهندية عام 2019 وأدى إلى مقتل الطيار ومساعده.

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