دعوة الى تسهيل عملية تسليم السجل العدلي الخاص بالمترشحين للانتخابات

هبة بريس ـ الرباط

أصدر رئيس النيابة العامة دورية يحث فيها المسؤولين القضائيين على تسهيل عملية تسليم البطاقة رقم 3 من السجل العدلي الخاص بالمترشحين للانتخابات.

ومما جاء في الدورية الموجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن القوانين ذات الصلة بالانتخابات تفرض على المترشحين ضرورة الإدلاء بمجموعة من الوثائق، من بينها نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر.

وتابعت أنه من المنتظر أن يتقدم إلى مصالح السجل العدلي المحلي بالمحاكم الابتدائية مجموعة كبيرة من المترشحين الراغبين في الحصول على البطاقة رقم 3 من هذا السجل للإدلاء بها ضمن ملف ترشيحهم، وذلك خلال الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات، والتي من بينها انتخاب أعضاء الغرف المهنية، المقررة من 23 يوليوز إلى 27 منه.

وطالب رئيس النيابة ، في هذا الصدد ، هؤلاء المسؤولين القضائيين بالسهر على تقديم التسهيلات اللازمة للمترشحين الراغبين في الحصول على الوثيقة المذكورة مع استعمال التدبير المعلوماتي المعد لهذا الغرض بالمحاكم المتوفرة عليه، واتخاذ كافة الترتيبات الكفيلة باستقبالهم في ظروف ملائمة وتمكينهم من البطاقة رقم 3 من السجل العدلي في أيسر وقت.

كما حثهم على تأمين ديمومة خلال فترة إيداع الترشيحات بما في ذلك أيام السبت والأحد والعطل، وذلك ابتداء من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية السادسة والنصف مساءً طيلة أيام الأسبوع، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف زوالا يومي السبت والأحد.

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