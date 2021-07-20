عفو ملكي
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عفو ملكي لفائدة 761 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2021-07-20 / 7:35 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1442 هجرية 2021 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 761 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1442 هجرية 2021 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 761 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 658 نزيلا، وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 05 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 639 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 14 نزيلا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 103 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 40 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 04 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 57 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 02 شخصين اثنين

المجموع العام: 761

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

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