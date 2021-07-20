تحديد شروط وكيفيات صرف التعويض عن التنقل.. قرار جديد يهمّ “مغاربة الخارج”
هبة بريس ـ الرباط

تحديد شروط وكيفيات صرف التعويض عن التنقل.. قرار جديد يهمّ “مغاربة الخارج”

2021-07-20 / 7:13 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى تيسير عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفي إطار تفعيل الإجراءات المتعلقة بتعويضهم جزئيا عن التنقل بحرا عبر الخطوط البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا وموانئ المملكة المغربية خلال “عملية مرحبا 2021″، أصدرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قرارا مشتركا يحدد شروط وكيفيات صرف التعويض الجزئي عن التنقل بحرا لفائدة أفراد الجالية المقيمين بالخارج.

وفقا لذلك، يستفيد كل مقيم بالخارج حامل للجنسية المغربية عاد بحرا إلى أرض الوطن ، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 30 شتنبر 2021، وقد أدى ثمن تذكرة للسفر ذهابا وإيابا تتعدى قيمتها التعرفة المرجعية المحددة من طرف الادارة ، من تعويض جزئي لمرة واحدة يتراوح بين ألف درهم و3 آلآف درهم للمسافر.

وهذا التعويض الجزئي لا يخص الرحلات على متن السفينتين VICTORIA I وROMANTIKA المستأجرتين من قبل الدولة المغربية والتي عهد استغلالها إلى الشركة المغربية (إنترشيبنغ).

ومن أجل تيسير عملية التعويض الجزئي عن قيمة التذاكر، وضعت وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك والماء منصة رقمية على الرابط https://marhaba2021.mtpnet.gov.ma تمكن كل مسافر مستوف للشروط المذكورة أعلاه من تقديم طلبه بإدخال البيانات وتحميل الوثائق التي من شأنها أن تثبت أحقيته في الاستفادة من هذا التعويض (جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة الإقامة بالخارج، تذكرة السفر بحرا ذهابا و إيابا،…).

وحسب القرار، سيتم صرف هذا التعويض لفائدة المسافرين المستوفين للشروط السالفة الذكر، الذين قدموا طلباتهم على المنصة الرقمية بشكل صحيح، عن طريق تحويلات بالدرهم إلى حساباتهم البنكية المفتوحة بالمغرب باسمهم أو عند الاقتضاء عبر وكالات (بريد بنك) و(بريد كاش).

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