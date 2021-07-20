العثماني : أرفض نشر صور الصحافي الريسوني عاريا

هبة بريس ت الرباط

عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن رفضه لنشر مندوبية السجون شريط فيديو للصحافي سليمان الريسوني وهو عاريا

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء، في لقاء بالرباط، قال إنه أخذ علما بنشر الفيديو، وهو ضد انتهاك حرمة أي إنسان، مضيفا أن هذا “مرفوض”.

وأضاف العثماني أن المندوبية العامة لإدارة السجون تعد مؤسسة “شبه مستقلة”، وقال إنه تحدث مع المندوب العام لإدارة السجون حول الموضوع، وشدد قائلا: “تحدثت مع المندوب أمس (الاثنين)، وسأتحدث معه مجددا”.

وكانت مندوبية السجون أمس الاثنين، شريطي فيديو يتضمن مشاهد للصحافي الريسوني من داخل السجن، بعد تصاعد الجدل بشأن تدهور وضعه الصحي عقب حوالي مائة يوم من الإضراب عن الطعام.

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