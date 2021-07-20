سليمان الريسوني

حقوقيون يناشدون الصحافي سليمان الريسوني وقف إضرابه عن الطعام

2021-07-20 / 6:17 مساءً
2
هبة بريس ـ الرباط

ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر لجنتها الإدارية، الصحافي سليمان الريسوني من أجل وقف إضرابه عن الطعام الذي تجاوز 100 يوم.

وقالت ذات الجهة في بلاغ لها أنها ناشدت الاخير إيمانا منها بقدسية الحياة، نظرا لما تحتمله وضعية الصحافي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام، من انعكاسات وخيمة على حياته وصحته وسلامته البدنية، وتأثيرات بليغة على عائلته الصغيرة وعائلته الحقوقية الكبيرة.

واشاررت اللجنة الإدارية للجمعية أن الحكم الصادر في حق الريسوني جائر وانتقامي، وباطل من الناحية القانونية، محملة المسؤولية الكاملة للدولة على الوضع الذي يعيشه الريسوني، والظلم الذي لحقه والذي أدى به إلى هذا الإضراب عن الطعام.

وختمت الجمعية بلاغها بمناشدة سليمان الريسوني لوقف إضرابه عن الطعام، مؤكدة استمرارها في النضال من أجل إطلاق سراحه، وسراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الغلوسي : الحكم الصادر في قضيتي الراضي والريسوني خيب أمالنا

الغلوسي : الحكم الصادر في قضيتي الراضي والريسوني خيب…

2021-07-20 / 10:16 مساءً
Photo of بريطانيا تدرج دخول أراضيها بلا تأشيرة في خانة الجرائم الجنائية

بريطانيا تدرج دخول أراضيها بلا تأشيرة في خانة الجرائم…

2021-07-20 / 9:15 مساءً
Photo of عبد اللطيف ناصر : مُعجزة أن أعود إلى منزلي وأحتفل بالعيد مع عائلتي”

عبد اللطيف ناصر : مُعجزة أن أعود إلى منزلي…

2021-07-20 / 9:03 مساءً
Photo of المللك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المللك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد…

2021-07-20 / 8:50 مساءً
Photo of دعوة الى تسهيل عملية تسليم السجل العدلي الخاص بالمترشحين للانتخابات

دعوة الى تسهيل عملية تسليم السجل العدلي الخاص بالمترشحين…

2021-07-20 / 8:13 مساءً
Photo of عفو ملكي لفائدة 761 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عفو ملكي لفائدة 761 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2021-07-20 / 7:35 مساءً
Photo of العثماني : أرفض نشر صور الصحافي الريسوني عاريا

العثماني : أرفض نشر صور الصحافي الريسوني عاريا

2021-07-20 / 7:02 مساءً
Photo of 29 قتيلا و2588 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

29 قتيلا و2588 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية…

2021-07-20 / 5:16 مساءً
Photo of رئيس النيابة العامة يدعو المسؤولين القضائيين إلى السهر على نزاهة الإنتخابات المقبلة

رئيس النيابة العامة يدعو المسؤولين القضائيين إلى السهر على…

2021-07-20 / 4:45 مساءً
Photo of رقم صادم..تسجيل3631 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة

رقم صادم..تسجيل3631 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ…

2021-07-20 / 4:34 مساءً

‫2 تعليقات

  1. ليس لنا حقوقيون لنا عاهرات امتال الحقوقيون ونقابات متل العونيات واصل اضرابك عن الطعام لكي تكون شهيد دكتاتوري ضالم الموت ولا المدلة لانه نضام قاتل اين الزرايدي اين الاستاد بها قتلوهم ولاحوهم اين بن كيران من التحقيق في موت صديقه باها او باع اخلاقه من اجل المال او بيعو لعجل من اجل تقاعد سمين

  2. حقوقيون كان عليهم ان يستحيوا ويخجلوا،ان يشفعوا لشخص فعل فاحشة قوم لوط،)(او لانه من طينة خاصة عائلة الريسوني وزوج محامية وصحافي في الجريدة التي كان اصحابها يعملون الخبائث،لماذا لا تدافعون عن باقي المغاربة )(نحن مع تحقيق العدالة ومع استقلال القضاء لا مع اتباع اهواء اهل الضلال الذين يبيحون الفاحشة تحت يافطة الجنس الرضائي والحرية الشخصية،الجنس الرضائي هو من دأب الحمير والكلاب وليس من عادة الاسود،نحن مسلمون ،سنحيى ونموت مسلمون نحرم ما حرم الله ونحل ما احل الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق