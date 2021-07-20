29 قتيلا و2588 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

2021-07-20 / 5:16 مساءً
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هبة بريس- و م ع

لقي 29 شخصا مصرعهم، وأصيب 2588 آخرون بجروح، إصابات 78 منهم بليغة، في 1937 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يوليوز.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و248 مخالفة، وإنجاز 5738 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و510 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و563 ألف و875 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4222 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5738 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 384 مركبة.

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