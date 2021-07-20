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رقم صادم..تسجيل3631 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة

2021-07-20 / 4:34 مساءً
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هبة بريس- وكالات

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 20 يوليوز الجاري، تسجيل 3631 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 562416 حالة في المغرب.

وبحسب بيانات الحالة الوبائية فقد تم تسجيل 1585 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 534814 فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 9486 حالة وفاة.

وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 11 مليون و 555 ألف و 970 شخصا، وتلقى الجرعة الثانية من التلقيح تسعة ملايين و 736 ألف و 641 شخصا.

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