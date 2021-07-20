بنعبد الله :”تنزيل النموذج التنموي الجديد يتطلب حكومة قوية بعد الانتخابات”

2021-07-20 / 3:57 مساءً
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هبة بريس- و م ع

أكد الأمین العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد، رهين بتشكيل حكومة قوية بعد الانتخابات.

وأوضح بنعبد الله، الذي حل ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي أنه “خلال لقائنا مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بسطنا تصوراتنا، ونجدها الآن متضمنة في تقرير اللجنة والمتعلقة بالقضايا الاقتصادية والثقافية والحضارية، وتقوية الجانب الأخلاقي والقيمي وروح الانتماء لوطننا”، مضيفا أنه “أكدنا على أن كل ذلك مرتبط بتعزيز الديمقراطية وتقوية الفضاء السياسي”.

من جهة أخرى، توقع السيد بنعبد الله أن يحتل حزب التقدم والاشتراكية مرتبة متقدمة في الانتخابات المقبلة؛ موضحا في هذا السياق أنه “إذا شارك المواطنون في الانتخابات، وخرجوا من دائرة العزوف، يمكن أن تقع المفاجأة ونكون في المراتب الخمس الأولى”.

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‫2 تعليقات

  1. بنعبد الله :”تنزيل النموذج التنموي الجديد يتطلب حكومة قوية بعد الانتخابات” إيوا آسيدي جمع راسك وخلينا نشوفو وجوه جديدة

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