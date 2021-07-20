تسجيل هزة أرضية بقوة 3,4 درجات بإقليم الدريوش

هبة بريس-

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3,4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الثلاثاء، بعرض إقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الحادية عشرة و 41 دقيقة صباحا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 27 كلم، عند التقاء خط العرض 35.545 درجة شمالا، وخط الطول 3.628 درجة غربا

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