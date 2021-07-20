بنعبد الله : سنكون ملزمين بالتفاوض مع أحزاب “مول الشكارة”

2021-07-20 / 1:55 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مكانة “الكتاب” يستمدها من تنشيطه للحياة السياسية بالمملكة رغم عدد المقاعد القليلة التي يحصل عليها في كل استحقاق انتخابي.

وأضاف بنعبد الله خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، أن حزب التقدم والاتشراكية لايمكنه أن يشكل بديلا وحده رغم أن وزنه السياسي يبقيه في الواجهة والصدارة ويجعله مأثرا داخل النسيج السياسي بالمملكة.

وأردف بنعبدالله قائلا :” “إذا كنا نوجد في المراتب الست أو السبع الأولى من حيث عدد المقاعد، فإننا نوجد في المرتبة الأولى أو الثانية على مستوى تنشيط الحياة السياسية، وعلى مستوى المواقف وتوجيه النقاش السياسي في بلادنا”.

واعترف بنعبد الله ، بأن حزبه سيكون “مُلزما” بالتفاوض مع من يعرفون بـ”أصحاب الشكارة”، لخوض غمار الانتخابات المقبلة، وذلك لضمان حضور قوي والحفاظ على تمثيلية أفضل لحزب “الكتاب” ، بعد اقتراع 8 شتنبر المقبل.

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