العثماني : الوضعية الوبائية بالمغرب مقلقة والتلقيح جنب بلادنا الأسوأ

2021-07-20 / 12:55 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن الوضعية الوبائية بالمغرب، مقلقة، لافتا إلى أن الحالات النشيطة أضحت في ارتفاع أكثر من تلك التي تتماثل للشفاء.

وأضاف العثماني، اليوم الثلاثاء ، خلال لقاء صحفي، أن الحملة الوطنية للتلقيح جنبت المغرب الأسوء، وأكسبت المواطنين مناعة ضد الفيروس، غير أن أغلب المصابين الموضوعين في غرف الانعاش لم يتلقوا اللقاح.

وقررت الحكومة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.

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