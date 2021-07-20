مالي.. الرئيس المؤقت يتعرض لمحاولة طعن من طرف مسلحين

2021-07-20 / 12:35 مساءً
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هبة بريس- وكالات

هاجم مسلحان، أحدهما كان يحمل سكينا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة “أ ف ب” عن ما شاهده صحفي (يعمل لديها) خلال صلاة الجمعة في المسجد الكبير في العاصمة باماكو.

ووقع الهجوم خلال احتفالات إسلامية بعيد الأضحى المبارك. وعلى الفور، تم نقل الرئيس من مكان الحادث، وفقًا للصحفي.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين” والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012.

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