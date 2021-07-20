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أكادير : ضبط مسؤول في ال ” بيجيدي” يوزع أضاحي العيد

2021-07-20 / 11:58 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” ان السلطات الامنية بأكادير، قد إستمعت الى نائب عمدة المدينة تحت إشراف النيابة العامة، بعد ضبطه يوزع حوالي ” 20 كبش” بمنطقة بنسرݣاو.

وقالت نفس المصادر أن نائب العمدة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، كان قد لفت إنتباه السلطات المحلية بعد تردده على ” رحبة المواشي” وإقتناءه لاضاحي العيد، متوجها بها الى إحدى الجمعيات التابعة للحزب.

وقد ضبط المعني في حالة تلبس، وتم اقتياده الى مقر باشوية بنسرگاو، بعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة التي تم شجبها من طرف جل تمثيليات الاحزاب والتي جاءت بعد أسابيع قليلة عن الانتخابات المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق على منع كل ما من شأنه أن يؤثر في الناخبين و إستمالة اصواتهم، من أجل ضمان شفافية أكبر للانتخابات المقبلة.

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‫2 تعليقات

  2. علاقة بالموضوع لقد قال رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن الأحزاب الأخرى تعطي الرشوة للمواطن لكن هذا الاخير يعطي صوته لحزب العدالة والتنمية.

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