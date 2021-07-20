الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

هبة بريس- الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إيفان دوكي، رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك محدد السادس، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس إيفان دوكي، وأطيب المتمنيات للشعب الكولومبي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية الملك : “كما أود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن ارتياحي لما يجمع بين بلدينا من علاقات قائمة على الصداقة المتينة والتعاون المثمر، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل توطيد هذه العلاقات وفتح آفاق واعدة أمامها، تستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين”.

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