الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

2021-07-20 / 11:18 صباحًا
0
هبة بريس- الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إيفان دوكي، رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك محدد السادس، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس إيفان دوكي، وأطيب المتمنيات للشعب الكولومبي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية الملك : “كما أود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن ارتياحي لما يجمع بين بلدينا من علاقات قائمة على الصداقة المتينة والتعاون المثمر، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل توطيد هذه العلاقات وفتح آفاق واعدة أمامها، تستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نزار بركة يوّجه رسالة قوية لحكام الجزائر :” رجعو لله وبراكا من التفرقة”

نزار بركة يوّجه رسالة قوية لحكام الجزائر :” رجعو…

2021-07-20 / 10:45 صباحًا
Photo of أخنوش يعلن ترشحه على رأس لائحة الأحرار بجماعة أكادير

أخنوش يعلن ترشحه على رأس لائحة الأحرار بجماعة أكادير

2021-07-19 / 11:21 مساءً
Photo of الحليمي : المغرب عرف كيف يدافع عن سيادته ومصالحه العليا بشكل هادئ

الحليمي : المغرب عرف كيف يدافع عن سيادته ومصالحه…

2021-07-19 / 10:20 مساءً
Photo of إستقالات من حزب “منيب” تقوي تحالف اليسار الديمقراطي بأكادير

إستقالات من حزب “منيب” تقوي تحالف اليسار الديمقراطي بأكادير

2021-07-19 / 8:30 مساءً
Photo of المملكة المغربية..خلط الأوراق والتحذير من المسّ بالوحدة الترابية

المملكة المغربية..خلط الأوراق والتحذير من المسّ بالوحدة الترابية

2021-07-19 / 7:00 مساءً
Photo of وزارة الداخلية تحدد فترة إيداع ترشيحات انتخابات الغرف المهنية وموعد الحملة الانتخابية

وزارة الداخلية تحدد فترة إيداع ترشيحات انتخابات الغرف المهنية…

2021-07-19 / 6:02 مساءً
Photo of استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!

استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور ..خذوه بالمرة !!

2021-07-19 / 5:12 مساءً
Photo of العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

العثماني: “لا نعمل لنأخذ ولكن لنعطي للبلاد وللمصلحة العامة”

2021-07-18 / 11:13 مساءً
Photo of ”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

”بوعياش“ تدعو للسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات

2021-07-18 / 11:00 مساءً
Photo of وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

وزير داخلية موريتانيا يبدي إعجابه بالتجربة المغربية في التنمية

2021-07-18 / 9:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق