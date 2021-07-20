الدار البيضاء..استمرارية خدمات النقل الحضري عبر الحافلات خلال يوم عيد الأضحى

2021-07-20 / 11:45 صباحًا
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هبة بريس- و م ع

أعلنت حافلات البيضاء بإدارة ألزا، اليوم الثلاثاء، عن تأمينها لاستمرارية خدمة النقل الحضري عبر الحافلات خلال يوم عيد الأضحى المبارك، في مختلف مناطق النفوذ الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات.

وأضافت، في بلاغ لها، أنه سيتم تكييف التوقيت بتأمين انطلاقة الرحلة الأولى ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، على أن تكون نهاية الخدمة على الساعة الثامنة مساء.

وأشارت إلى أنه يمكن خلال الفترة نفسها التواصل مع خدمة مصلحة الزبناء على الرقم 0520.55.20.55.

وأبرزت أن استئناف برنامج السير العادي لخدمة النقل عبر الحافلات سيكون ابتداء من ثاني أيام العيد، أي يوم الخميس 22 يوليوز ابتداء من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الثامنة مساء.

وفي هذا الصدد، جددت حافلات البيضاء بإدارة ألزا تأكيد التزامها الكامل بتوفير خدمة نقل حضري ذات جودة عالية، لتكون في مستوى تطلعات زبائنها، ومواكبة لمختلف أنماط حياتهم وحاجيات تنقلهم.

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