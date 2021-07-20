وزارة الصحة تحذر من خطورة التسمم ب”الفاخر”

2021-07-20 / 10:54 صباحًا
1
هبة بريس- الرباط

أهابت وزارة الصحة بالمواطنين المواطنين ، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال استعمال مادة الفحم “الفاخر” التي تتسبب في ظهور بعض حالات التسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أنه لتجنب خطورة هذا القاتل الصامت الذي تكمن تسميته وخطورته في عدم تمكن الشخص من رصده بالحواس المجردة وانعدام اللون والرائحة والطعم، إضافة إلى كونه لا يسبب أي تهيج في الحلق أو في المسالك التنفسية عند استنشاقه، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية سليمة، ينصح المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، بما يلي تجنب استعمال الفحم في الأماكن التي ينقص بها الأوكسجين كالأماكن المغلقة والتي لا توجد بها تهوية جيدة.

وألحت الوزارة على ضرورة استعمال الفحم في المجمر أو الكانون خارج البيت في فضاءات مفتوحة وفتح النوافذ والأبواب لتهوية البيت يوميا قبل إشعال الفحم ووقت الطهي وإخراجه عند الانتهاء من ذلك، مع استبدال مجامر الفحم بالمشواة الكهربائية خصوصا في الشقق والبيوت الضيقة التي تفتقر إلى تهوية جيدة؛

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رجل أعمال ينذر شركة إنتاج بسبب تصوير ”مشاهد غير أخلاقية“ بمنزله

رجل أعمال ينذر شركة إنتاج بسبب تصوير ”مشاهد غير…

2021-07-21 / 12:48 صباحًا
Photo of فرنسا تحقق في قضية تجسس على صحفيين عبر برنامج “بيغاسوس”

فرنسا تحقق في قضية تجسس على صحفيين عبر برنامج…

2021-07-20 / 2:53 مساءً
Photo of توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء بالمغرب

توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء بالمغرب

2021-07-20 / 8:43 صباحًا
Photo of الرئيس التونسي يزور المستشفى الميداني المغربي

الرئيس التونسي يزور المستشفى الميداني المغربي

2021-07-19 / 10:21 مساءً
Photo of سبتة المحتلة.. تدفق المهاجرين المغاربة يعطل مكتب اللجوء

سبتة المحتلة.. تدفق المهاجرين المغاربة يعطل مكتب اللجوء

2021-07-19 / 7:52 مساءً
Photo of أكادير : مستخدمو فندق ” موكادور” يحتجون على إغلاقه ويطالبون تدخل مركزي

أكادير : مستخدمو فندق ” موكادور” يحتجون على إغلاقه…

2021-07-19 / 7:30 مساءً
Photo of أكسيوس : وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب قريبا

أكسيوس : وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب قريبا

2021-07-19 / 8:41 صباحًا
Photo of جون أفريك : ميناء الداخلة الأطلسي محطة استراتيجية لغرب إفريقيا

جون أفريك : ميناء الداخلة الأطلسي محطة استراتيجية لغرب…

2021-07-18 / 11:30 صباحًا
Photo of توقعات أحوال الطقس بالمغرب ليوم الأحد

توقعات أحوال الطقس بالمغرب ليوم الأحد

2021-07-18 / 8:40 صباحًا
Photo of تونس تسجل عددا قياسيا في الوفيات اليومية بكورونا

تونس تسجل عددا قياسيا في الوفيات اليومية بكورونا

2021-07-17 / 4:14 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق