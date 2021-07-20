وزارة الصحة تحذر من خطورة التسمم ب”الفاخر”

هبة بريس- الرباط

أهابت وزارة الصحة بالمواطنين المواطنين ، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال استعمال مادة الفحم “الفاخر” التي تتسبب في ظهور بعض حالات التسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أنه لتجنب خطورة هذا القاتل الصامت الذي تكمن تسميته وخطورته في عدم تمكن الشخص من رصده بالحواس المجردة وانعدام اللون والرائحة والطعم، إضافة إلى كونه لا يسبب أي تهيج في الحلق أو في المسالك التنفسية عند استنشاقه، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية سليمة، ينصح المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، بما يلي تجنب استعمال الفحم في الأماكن التي ينقص بها الأوكسجين كالأماكن المغلقة والتي لا توجد بها تهوية جيدة.

وألحت الوزارة على ضرورة استعمال الفحم في المجمر أو الكانون خارج البيت في فضاءات مفتوحة وفتح النوافذ والأبواب لتهوية البيت يوميا قبل إشعال الفحم ووقت الطهي وإخراجه عند الانتهاء من ذلك، مع استبدال مجامر الفحم بالمشواة الكهربائية خصوصا في الشقق والبيوت الضيقة التي تفتقر إلى تهوية جيدة؛

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