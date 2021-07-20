نزار بركة يوّجه رسالة قوية لحكام الجزائر :” رجعو لله وبراكا من التفرقة”

هبة بريس- الرباط

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن الجزائر تواصل تصعيدها الدبلوماسي والاعلامي ضد الوحدة الترابية المغربية، وضد مصالح المملكة ورموز ومؤسسات الأمة المغربية.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو بثه على موقع الحزب بالفايسبوك، قائلا:”“حنا كمغاربة، وماشي كحزب الاستقلال فقط، ما يمكنش نسمحو بأي تطاول على مقومات السيادة الوطنية اللي هي متجذرة في التاريخ، وبلادنا ما يمكنش تبقى ساكتة تتفرج على سلوكات حكام الجزائر والمناورات التي تُحاك، في السر والعلن، ضد الوحدة الترابية والمصالح الحيوية والاقتصادية ديال بلادنا، وضد السلم والاستقرار والتنمية بالمنطقة المغاربية وجنوب الصحراء”.

وختم بركة قائلا : “نقول لأصحاب هذه التصعيد رجعو لله وفضيلة حسن الجوار وخدمة مصالح الشعوب المغاربة وباراكا من التشتيت ونشر العداوة، وكفى من أساليب تصدير الأزمات واختلاق أعداء وهميين.. واصفا هذه التصرفات بالبائدة التي ما زال يحن اليها مع الأسف حكام الجزائر”.

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